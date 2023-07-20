Протестующие в Стокгольме истоптали Коран

Протестующие в Стокгольме пнули и истоптали Коран, сообщило агентство «Франс Пресс». По информации источника, акцию протеста устроили перед посольством Ирака в столице Швеции. Сжигать священную книгу участники протестной акции не стали.

Ранее агентство сообщило, что власти разрешили проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака. В связи с этим в посольстве Швеции в Багдаде также начались волнения. По данным прессы, демонстранты ворвались в здание рано утром в четверг и совершили попытку поджога. Отмечается, что никто из сотрудников дипведомства не пострадал. Кроме того, для урегулирования ситуация иракская полиция применила водомет.

Акции с надругательством над Кораном в Швеции проходят не первый раз. В конце июня беженец из Ирака поджег священную книгу перед иракским посольством в Стокгольме. В проведении акции ему никто не помешал.

Россия, Ирак, Турция, Саудовская Аравия и не только выражали протест в связи с бездействием шведских властей. В МИДе Швеции заявляли, что любой гражданин страны может выражать свое мнение так, как он хочет из-за «свободы слова» в стране.