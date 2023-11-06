Протестующие в Турции запустили мышей в один из ресторанов McDonalds

Протестующие против действий Израиля в секторе Газа турецкие граждане запустили мышей в один из ресторанов быстрого питания McDonald's в Стамбуле, сообщает газета Cumhuriyet .

Издание опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина приносит коробку с грызунами в помещение кафе. В это время зал был заполнен людьми. На видео слышно, как мужчина призывает есть «не мясо мусульман, а мясо мышей».

Как отмечает газета, инцидент произошел в McDonald's, расположенном в районе Мертер западной части города. Присутствующие в зале, как видно на видео, никак не отреагировали на такой «перформанс».

На данный момент информации о том, получил ли мужчина какое-либо наказание, нет, уточняет газета.

На инцидент отреагировало турецкое представительство ресторана – McDonald's Türkiye. Компания опубликовала заявление, в котором опровергла связь с израильской сетью, подчеркнув, что жители сектора Газа получили от турецкой сети гуманитарную помощи на 1 млн долларов.

Подобный инцидент произошел накануне в английском McDonald's в Бирмингеме. Сторонник Палестины выпустил в помещении несколько десятков мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста была вызвана решением сети ресторанов в Израиле быстрого питания предоставить израильским военным бесплатные обеды.