Протестующие во Франции подожгли больше 1300 автомобилей и 230 зданий за ночь

Протестующие во Франции подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания за прошедшую ночь, сообщил в субботу, 1 июля, телеканал BFMTV.

По информации источника, за ночь зарегистрировано более 2,5 тысяч пожаров. 31 полицейский участок, 11 казарм жандармерии и 16 отделений муниципальной полиции подверглись нападению.

Беспорядки во Франции вспыхнули на фоне убийства полицейскими 17-летнего подростка, которого 27 июня сотрудники полиции остановили на автомобиле Mercedes. Правоохранители открыли огонь, по информации СМИ, из-за того, что парень не подчинился из требованиям, в результате чего был убит.

Сначала акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки, охватили пригороды Парижа. В них принимают участие молодые люди и даже дети. По данным французской прессы, полиция арестовала порядка 500 человек, также один мужчина погиб.

Президент Франции Эммунуэль Макрон, комментируя протесты в стране, призвал «ужесточить» пользование интернетом, так как, по его мнению, риторика ненависти и дезинформации распространяется через соцсети.