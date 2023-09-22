«Протесты погоды не сделают»: выяснилось, грозит ли Пашиняну отставка

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах стал одной самых обсуждаемых тем этой недели. После заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что войска его страны добились всех своих целей в Карабахе, появились слухи о возможной отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Политолог Вадим Сипров оценил, насколько вероятна отставка Пашиняна, и рассказал, как изменится его политическая карьера.

Формальные основания

По мнению Сипрова, Никол Пашинян не уйдет в отставку из-за восстановления контроля над Нагорным Карабахом со стороны Азербайджана.

«Армения — это парламентская республика. Глава правительства назначается и смещается депутатами, а у партии Пашиняна «Гражданский договор» 71 место в парламенте из 107. У оппозиционных партий даже нет блокирующего пакета», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснил политолог, для отставки нынешнего премьер-министра нужны значительные перемены в составе депутатского корпуса. Пока этого не случилось, уход Пашиняна невозможен.

«Формальных оснований для отставки премьера тоже нет. То ли в силу особенностей политического менталитета, то ли из-за нехватки военных ресурсов Армения так и не признала Нагорный Карабах. Руководство республики не сделало ровным счетом ничего», — рассказал собеседник.

Неформальная отставка

Эксперт отметил, что подавляющее большинство армян на протяжении последних 35 лет рассматривало Арцах как неотъемлемую часть Армении.

Фото: [ Асатур Есаянц/Sputnik/©РИА Новости ]

«При этом в республике нет ни одной политической силы, которая могла бы организовать массовые выступления людей с требованием отставки Пашиняна. А малочисленные стихийные протесты погоды не сделают», — объяснил политолог.

По мнению Сипрова, политика Никола Пашиняна была «направлена на сдачу Арцаха Азербайджану».

«В какой-то момент ввод азербайджанских войск стал неизбежен. Но даже сейчас мала вероятность заговора в военной среде: большинство армянских офицеров воспитано в российской военной традиции, культуры заговора у них нет», — заключил собеседник издания.

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