«Протесты погоды не сделают»: выяснилось, грозит ли Пашиняну отставка
Политолог Сипров рассказал, что будет с политической карьерой Никола Пашиняна
Фото: [Дмитрий Астахов/©РИА Новости]
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах стал одной самых обсуждаемых тем этой недели. После заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что войска его страны добились всех своих целей в Карабахе, появились слухи о возможной отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Политолог Вадим Сипров оценил, насколько вероятна отставка Пашиняна, и рассказал, как изменится его политическая карьера.
Формальные основания
По мнению Сипрова, Никол Пашинян не уйдет в отставку из-за восстановления контроля над Нагорным Карабахом со стороны Азербайджана.
«Армения — это парламентская республика. Глава правительства назначается и смещается депутатами, а у партии Пашиняна «Гражданский договор» 71 место в парламенте из 107. У оппозиционных партий даже нет блокирующего пакета», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Как объяснил политолог, для отставки нынешнего премьер-министра нужны значительные перемены в составе депутатского корпуса. Пока этого не случилось, уход Пашиняна невозможен.
«Формальных оснований для отставки премьера тоже нет. То ли в силу особенностей политического менталитета, то ли из-за нехватки военных ресурсов Армения так и не признала Нагорный Карабах. Руководство республики не сделало ровным счетом ничего», — рассказал собеседник.
Неформальная отставка
Эксперт отметил, что подавляющее большинство армян на протяжении последних 35 лет рассматривало Арцах как неотъемлемую часть Армении.
Фото: [Асатур Есаянц/Sputnik/©РИА Новости]
«При этом в республике нет ни одной политической силы, которая могла бы организовать массовые выступления людей с требованием отставки Пашиняна. А малочисленные стихийные протесты погоды не сделают», — объяснил политолог.
По мнению Сипрова, политика Никола Пашиняна была «направлена на сдачу Арцаха Азербайджану».
«В какой-то момент ввод азербайджанских войск стал неизбежен. Но даже сейчас мала вероятность заговора в военной среде: большинство армянских офицеров воспитано в российской военной традиции, культуры заговора у них нет», — заключил собеседник издания.
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