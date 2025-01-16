Против экс-директора Десятого подшипникового завода Борисова возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора ООО «Десятый подшипниковый завод» (ГПЗ-10) Николая Борисова, говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что это дело связано с хищением 800 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Борисов курировал вопросы экономики и финансов.

В результате противоправных действий Борисова ущерб следственным ведомством оценен минимум в 800 млн руб. По решению суда Борисов арестован.

Согласно материалам дела, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» подписал более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму не менее 1,5 млрд руб.

В ходе расследования было установлено, что Борисов необоснованно завышал цены на продукцию и подделывал документы, похитив не менее 800 млн руб. в 2022 году. Расследование уголовного дела продолжается.

«Десятый подшипниковый завод» расположен в Ростове-на-Дону. Он специализируется на производстве подшипников и автомобильных компонентов.

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