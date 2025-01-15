Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны ФСБ

Бывший и действующий заместитель директора Смоленской АЭС были задержаны по уголовному делу, касающемуся превышения должностных полномочий во время освоения выделенных на необходимую реконструкцию денег. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Уточняется, что в руках силовиков оказались руководители, в сфере деятельности которых было «капитальное строительство» атомной электростанции. Фигуранты предложили гендиректору подрядчика заплатить деньги за работу, которая по факту не была сделана. На предложение мужчина ответил согласием и поручил своим сотрудникам подготовить все нужные бумаги.

По сведениям УФСБ, после этого стороны поставили подписи под актом о приемке работ, после чего фирма незаконно получила на свои счета свыше 3 млн рублей. Уточняется, что запланированный ремонт так и не был сделан. В отношении работников АЭС возбудили дело о превышении должностных полномочий, а главу подрядной организации подозревают в пособничестве.

Ранее сообщалось о том, что у руководства трех заводов провели обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа.