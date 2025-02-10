Против экс-сотрудника МО завели уголовные дела из-за мошенничества по госконтрактам

Против бывшего сотрудника Министерства обороны РФ завели уголовные дела за мошенничество при исполнении государственных оборонных заказов на подшипниковых заводах, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

Так, уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбуждены против начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ, который курировал деятельность предприятий в рамках контрактов.

Следствие полагает, что фигурант дела, воспользовавшись своим служебным положением, подтвердил завышение цены подшипниковой продукции в несколько раз. На данный момент начальник оборонного ведомства находится под арестом.

Также в УФСБ по региону отметили, что накануне силовики провели обыски у должностных лиц, выполняющих функции руководителей заводов. Их подозревают в мошеннических действиях при исполнении обязательств в рамках госконтрактов на сумму 811 млн руб.

В ведомстве добавили, что в рамках дела проходит завод ООО «10-ГПЗ».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ потребовало взыскать 57 млн с научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.