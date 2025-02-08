Минобороны требует взыскать 57 млн с центра Хруничева

Министерство обороны Российской Федерации подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 57 миллионов рублей с Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, заявление было подано 3 февраля. Дата проведения первого заседания пока не определена. Подробности дела на данный момент не разглашаются.

В январе 2023 года Савеловский суд города Москвы принял решение об аресте бывшего генерального директора Центра имени Хруничева Андрея Калиновского в его отсутствие. Причиной ареста стало подозрение в мошенничестве.

По версии следствия, Калиновский мог присвоить около 400 миллионов рублей при выполнении контрактов на поставку режущих инструментов для предприятия, входящего в структуру Роскосмоса. Однако сам подозреваемый уже долгое время находится в розыске и скрывается на Кипре.

Ранее сообщались подробности увольнения главы «Роскосмоса» Борисова, почему это произошло и что известно о новом директоре госкорпорации.