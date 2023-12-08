Против Хантера Байдена готовится новое уголовное дело

Минюст Соединенных Штатов Америки подготавливает очередное уголовное дело против сына главы государства Хантера Байдена. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN .

Журналисты сообщили о том, что американская федеральная прокуратура уже составила дело против Байдена-младшего.

Уточняется, что суть нового дела пока не раскрывается, но специальный прокурор провел последние несколько недель, проводя работы над делом о налоговых нарушениях.

Недавно суд отказался утверждать сделку Байдена со следствием в деле о неуплате налогов. Согласно официальной информацией, сын президента не уплатил более сотни тысяч долларов в 2017-2018 годах. Данное нарушение грозило ему сроком в год тюремного заключения за каждый пункт обвинений.