Противник Украины Пеллегрини уверенно выигрывает выборы президента Словакии после обработки более 80% голосов

Выступающий за прекращение поставок Украине любых видов вооружений спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини побеждает на выборах президента в Словакии, набрав после подсчета 80% бюллетеней с 56,71% голосов.

Как проинформировало в соцсетях управление статистики Словакии, соперник Пеллегрини Иван Корчок уступает ему почти 13%.

«Пеллегрини - 56,71%, Корчок - 43,28%», — следует из данных после обработки 80,11% проголосовавших.

Напомним, в Словакии президент избирается всеобщим голосованием граждан на пятилетний срок. По итогам первого тура во второй прошли Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей, а также экс-глава МИД Словакии Иван Корчок 42,51% голосов.