Лидер политического движения «Союз за объединение румын» (АUR), кандидат в президенты Румынии Георге, являющийся ярым противником любой помощи Украине, поздравил на брифинге в Бухаресте своего конкурента Кэлина Джеорджеску победой, которую тот одержал в первом туре президентских выборов в стране.

В минувшее воскресенье, 24 ноября, в Румынии состоялись президентские выборы, проходящие в этой европейской стране раз в пять лет. По итогам подсчета более 90% протоколов, Джеорджеску продолжает уходить в отрыв от долгое время лидировавшего премьер-министра Марчела Чолаку. Об этом свидетельствуют опубликованные данные ЦИК.

«Поздравляю Джеороджеску с выигрышем в первом туре. Во втором туре выборов лично я буду голосовать против Чолаку, чтоб он испытал то, что он заслуживает… Мы поддержим во втором туре любого кандидата, кто туда попадет и не будет Чолаку», — сказал Симион.

Сам политик после подсчета 90% бюллетеней находится на четвертом месте, заручившись поддержкой 14,47% голосов румынских избирателей. Перед ним с 16,71% голосов находится антироссийская и прозападная глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Второй тур выборов президентских выборов в Румынии намечен на 8 декабря.