Противоречия в ЕС тормозят принятие санкций против РФ
Фото: [©Антон Денисов/РИА Новости]
Ключевым фактором, сказывающимся на темпе ввода антироссийских санкций от ЕС могут быть противоречия между государствами-членами Евросоюза. Соответствующее заявление сделал и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, его слова передает издание РИА Новости.
Отвечая на вопрос об усталости европейцев от санкций, Логвинов отметил, что этот феномен носит стабильный характер, но его степень меняется от страны к стране. По словам дипломата, это зависит от внутренней политики государства.
Логвинов выразил мнение, что эта усталость и разногласия внутри Евросоюза могут быть главными причинами для замедления процесса по введению новых санкций против РФ.
Дополнительными причинами по его мнению являются последствия этих ограничений, финансовые вливания средств в Украину и неспособность найти ответы на вызовы «под давлением этих обстоятельств».