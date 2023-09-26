Противоречия в ЕС тормозят принятие санкций против РФ

Ключевым фактором, сказывающимся на темпе ввода антироссийских санкций от ЕС могут быть противоречия между государствами-членами Евросоюза. Соответствующее заявление сделал и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, его слова передает издание РИА Новости .

Отвечая на вопрос об усталости европейцев от санкций, Логвинов отметил, что этот феномен носит стабильный характер, но его степень меняется от страны к стране. По словам дипломата, это зависит от внутренней политики государства.

Логвинов выразил мнение, что эта усталость и разногласия внутри Евросоюза могут быть главными причинами для замедления процесса по введению новых санкций против РФ.

Дополнительными причинами по его мнению являются последствия этих ограничений, финансовые вливания средств в Украину и неспособность найти ответы на вызовы «под давлением этих обстоятельств».