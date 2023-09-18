«Включает ребенка»: Зеленский врет об ударах по России без его ведома

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что ВСУ наносят удары по территории РФ без его ведома, чем вызвал широкий резонанс среди граждан не только России, но и Украины.

Высказывания главы киевского режима прокомментировал политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. По его мнению, верить Зеленскому в этом вопросе не стоит.

«Верховным главнокомандующим ВСУ является президент. Заявления Зеленского — это заведомая и наглая ложь. Заведомая, потому что каждая из атак на страну с крупным ядерным арсеналом может стать поводом для его использования. Первое лицо в государстве не может не знать об этом. Наглая же, потому что Зеленский сознательно использует психологический прием для уклонения от ответственности — «включает» ребенка, который нашкодил, а потом говорит, что это не он», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог уверен, что с помощью вранья украинский президент пытается решить две задачи. Первая — его личная, а вторая важна Западу.

«Зеленский хочет снять с себя ответственность за военные преступления и оправдать своих хозяев, которые снабжают хунту оружием и боеприпасами. При передаче каждой партии делаются оговорки, что бить по российской территории Киеву запрещается. Понятно, что этот запрет — только на словах. На деле, в подготовке атак территории России задействованы специалисты НАТО», — сообщил Сипров.

Зеленский пытается завуалировать участие США и их союзников в конфликте, а «крайними» сделать каких-то анонимных исполнителей. Якобы они по своей инициативе запускают боевые беспилотники, проводят диверсионные рейды и устраивают теракты с использованием западной техники и оружия, добавил собеседник.

«Большая часть аудитории западных СМИ давно утратила способность критического осмысления информации. Глава киевской хунты уверен, что его брехня будет принята европейцами и американцами за чистую монету», — подытожил эксперт.

Ранее офис Зеленского назвал успешным контрнаступление украинской армии.