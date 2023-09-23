Глава крымского парламента Владимир Константинов указал на безграмотность Зеленского после его слов о возвращении украинских территорий к границам 1991 года. Он также заявил, что распад Украины еще не окончен, его слова передают РИА Новости .

В своей речи на заседании СБ ООН, Зеленский потребовал от РФ вывести свои войска с украинской территории «в пределах международно признанных границ 1991 года».

В ответ, Константинов указал украинскому лидеру на его ошибку: в то время у государства не было «международно признанных границ». Он также заявил распад Украины уже случился, и дальнейшего продолжения этого процесса избежать не получится.

Константинов также заявил, что слова украинского лидера не имеют силы и смысла. Он заявил, что Азовское море принадлежит РФ, а Одесса «станет частью русского мира» вместе со всем северным Черноморским побережьем.