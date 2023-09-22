Провал Зеленского во время визита в Соединенные Штаты может быть признаком скорого окончания конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в своих социальных сетях .

Он напомнил, что президента Украины Владимира Зеленского крайне холодно встретили во время его последнего посещения Штатов. Дрейвен предположил, что подобная реакция на Зеленского от Вашингтона и ООН могут свидетельствовать о том, что конфликт уже находится в последней стадии.

Бывший военный также предположил, что это впечатление могло быть вызвано тем, что украинские ВС понесли такое серьезное поражение, что уже не могут создавать видимость каких-либо действий.

Накануне спикер палаты представителей Кевин Маккарти не дал украинскому президенту выступить в конгрессе, объяснив это нехваткой времени у парламентариев.

После этого советник американского президента Джейк Салливан сообщил, что в новый пакет помощи Украине не войдут ракеты ATACMS, которые требовал Киев.