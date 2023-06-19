Проверять бизнес в России будут теперь только профильные ведомства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что теперь российский бизнес будут проверять профильные ведомства. Об этом он сообщил в пятницу, 19 июня. Его цитируют РИА Новости.

«Правительство закрепит норму о том, что проверки бизнеса проводятся только профильными ведомствами», – сказал он.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что только профильные организации должны проводить проверки бизнеса в России. Кроме того, глава государства призвал не проверять бизнес, который не связан с рисками для человека.

Тогда Путин поручил проработать данный вопрос правительство РФ и генеральную прокуратору.

В январе 2023 года Мишустин подписал мораторий на проведение проверок бизнеса, который будет действовать до конца года.

Постановление предусматривает формат проведения внеплановых проверок только по поручениям президента, правительства, прокураторы, а также на основании полученных надзорными органами данных о наличии рисков нарушения обязательных требованиях.