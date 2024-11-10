Психиатр Шуров подтвердил наличие у Байдена абсолютной деменции

В соцсетях стран Запада распространяется новая теория заговора о том, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден якобы специально взял самоотвод, изображая деменцию. Врач-психиатр Василий Шуров изложил свое мнение по данному поводу. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, специально Байден ничего не изображает, он на самом деле болен деменцией. Вполне возможно, что американский лидер принимает психостимулятор с целью казаться живчиком на публике.

Медик напомнил и о первых дебатах Джо Байдена с Дональдом Трампом. Так, президент США появился перед публикой в приподнятом настроении, тем не менее к середине мероприятия у него закончился заряд, поскольку даже на заготовленные вопросы Байден не смог ответить и перешел на личности. Так, это доказывает факт приема психостимулятора, который помогает на время стать бодрым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что уходящая администрация Байдена может «нагадить» Москве.