Психиатр Шуров заявил о наличии тяжелого нейрокогнитивного дефекта у Байдена
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По словам врача-психиатра Василия Шурова, американский лидер Джо Байден может страдать тяжелым нейрокогнитивным дефектом, о чем свидетельствует его регулярные запутывания в событиях прошлого, а продержаться на дебатах с Дональдом Трампом ему могли помочь психостимуляторы, действие которых завершилось под конец мероприятия. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что Байдена могли на неделю «изъять» из общественного пространства, чтобы он «потренировался» на актере, изображающим Трампа. А психостимуляторы в свою очередь придают бодрости, однако интеллект не повышают.
По мнению медика, весьма характерна и реакция жены, которая выпорхнула на сцену счастливая, что ее 81-летний супруг продержался полтора часа. Байден давно имеет выраженный когнитивный дефект. И его поведение на дебатах – жалкое зрелище.