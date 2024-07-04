Психиатр Шуров заявил о наличии тяжелого нейрокогнитивного дефекта у Байдена

По словам врача-психиатра Василия Шурова, американский лидер Джо Байден может страдать тяжелым нейрокогнитивным дефектом, о чем свидетельствует его регулярные запутывания в событиях прошлого, а продержаться на дебатах с Дональдом Трампом ему могли помочь психостимуляторы, действие которых завершилось под конец мероприятия. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что Байдена могли на неделю «изъять» из общественного пространства, чтобы он «потренировался» на актере, изображающим Трампа. А психостимуляторы в свою очередь придают бодрости, однако интеллект не повышают.

По мнению медика, весьма характерна и реакция жены, которая выпорхнула на сцену счастливая, что ее 81-летний супруг продержался полтора часа. Байден давно имеет выраженный когнитивный дефект. И его поведение на дебатах – жалкое зрелище.