Психолог Кичаев назвал причины появления очередных планов у Зеленского

По словам психолога Александра Кичаева, скорее всего, у украинского лидера на самом деле имеются психические отклонения, однако ранее они не были видны, а под влиянием стресса и приема препаратов все обостряется, а составление различных планов способствует обретению ясности в его жизни. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что без плана у Зеленского начинается паника. При написании даже неосуществимых планов ему становится легче. В этом случае происходит синтез стресса и препаратов.

По мнению эксперта, препараты, вероятно принимаемые Зеленским для снижения стресса, нередко отрывают человека от действительности: теряется адекватность, и он воспринимает жизнь, такой, какая она сложилась в его воображении.

Ранее эксперты назвали два варианта действий Зеленского, если РФ примет предложение Трампа.