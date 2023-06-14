По словам публициста Армена Гаспаряна, в Североатлантическом альянсе заметно разочарованы несоответствием объемов помощи Незалежной и действий украинских войск в ходе наступления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что при таком течении дел в скором времени страны альянса начнут сворачивать помощь Киеву, прежде всего это касается западной техники.

Гаспарян в качестве примера привел поведение американских войск в Афганистане.

Он добавил, что в ближайшее время на фоне всех этих событий волне вероятна настоящая истерика Украины, поскольку в НАТО ее не июльском саммите в Вильнюсе не примут.