По словам публициста Армена Гаспаряна, установить, чем занимался в годы Второй мировой войны Ярослав Хунка, приглашенный на днях в канадский парламент, довольно легко. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Германии следует сделать запрос в немецкий военный архив во Фрайбурге, изучить список членов боевой группы «Байерсдорф», занимавшихся уничтожением польского населения.

По мнению эксперта, можно также поднять все многочисленные документы по дивизии СС «Галичина», однако как раз немцам это все не очень интересно.