По словам публициста Армена Гаспаряна, призывать украинского лидера и главу его офиса не плести политические интриги сегодня абсолютно бесполезно. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что властям киевского режима сейчас важно полностью зачистить все края с целью устранить любую опасность для их властной монополии.

По мнению эксперта, заявление Кличко о необходимости прекращения политических интриг свидетельствует о том, что мэр Киева осознает, что находится в очереди под зачистку.