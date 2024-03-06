Публицист Гаспарян считает, что после ухода Нуланд украинский конфликт станет переигрываться

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие недели может покинуть свой пост. По словам публициста Армена Гаспаряна, после ее ухода украинский сюжет станет переигрываться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это в первую очередь свидетельствует о начале изменений политики Штатов на украинском направлении, однако данные изменения будут постепенными.

По мнению эксперта, Нуланд вполне может вернуться назад, однако только в случае победы демократов на ближайших выборах.

Он напомнил, что не стоит забывать о том, что она является последовательным и принципиальным противником нашей страны на протяжении очень многих лет.