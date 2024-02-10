Публицист Гаспарян заявил, что в Крыму следует переименовать несколько улиц
Фото: [pxhere.com]
По словам публициста Армена Гаспаряна, в Крыму нужно переименовать несколько улиц в честь людей, внесших вклад в историю региона. Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что истории полуострова есть много личностей, память о которых можно было бы увековечить.
По мнению писателя, также стоит национализировать виллу певицы Софии Ротару, поскольку она спонсировала украинскую армию, что является нарушением законодательства РФ.