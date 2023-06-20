Публицист Холмогоров назвал главный вопрос, который задают Украине

По словам публициста Егора Холмогорова, власти Киева потеряли инициативу не только на линии соприкосновения, но и в области пропаганды. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что провал весьма распиаренного наступления украинских войск может способствовать психологическому надлому в Незалежной.

По мнению эксперта, использование Киева в качестве тарана, несущего поражение России, не получается. Именно поэтому массово идут сообщения о том, что это наступлением не являлось.

Холмогоров подчеркнул, что все, что бы ВСУ ни делали, заканчивается провалом. И главный вопрос, который им сейчас задают, - это местонахождение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.