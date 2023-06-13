По словам публициста Егора Холмогорова, Вашингтон и его союзники планируют довести Незалежную до состояния «дикого поля». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что поставка американцами Киеву снарядом с обедненным ураном имеет сразу две цели. Во-первых, это направлено на борьбу с отечественной бронированной техникой, что приводит неизбежно к засорению украинской территории и облучению ее граждан. Во-вторых, именно Украина выбрана целью, потому что украинцы – те же русские, которым просто задурманили голову.

Эксперт подчеркнул, что таким образом Киев оказался у Вашингтона в заложниках с тяжелым стокгольмским синдромом.