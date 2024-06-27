Публицист Холмогоров оценил идею Варшавы и прибалтийских стран защититься от России линией обороны

Польша и прибалтийские государства предложили Брюсселю построить линию обороны вдоль 700-километровой границы с Россией и Белоруссией для защиты от «военных и гибридных угроз». По словам публициста Егора Холмогорова, Варшава совместно с Вильнюсом, Ригой и Таллином видят весь смысл своего существования именно в противостоянии с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это доказывает даже история: еще в начале XVI века в Польше придумали идею, что Речь Посполитая, объединявшая в те времена Польшу и Литву, является барьером на пути «страшных русских варваров», защищая Европу. Позже они усиленно пропагандировали этот тезис во время Ливонской войны Ивана Грозного.

По мнению эксперта, их попытки материализовать метафору санитарного кордона через строительство каких-то там стен, противотанковых рвов, укреплений не вызывают удивления. Однако для серьезной стены двух с половиной миллиардов евро мало, в этот проект нужны вложения гораздо более серьезные. А для имитации достаточно и сеточку повесить, где написать: «Русский не пройдет».