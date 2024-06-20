Служба внешней разведки РФ раскрыла информацию о намерении Штатов заменить Владимира Зеленского иным украинским политиком, который был бы более пригоден для ведения переговоров с Россией. По мнению Белого дома, наиболее подходящая для этого кандидатура – экс-главком украинской армии Валерий Залужный. По словам публициста Егора Холмогорова, Вашингтон не остановится и перед физическим устранением Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что сегодняшний украинский лидер может попасть в режим «боевые потери», и организовать это просто и без России. Так, он часто ездит на какие-либо участки фронта, где почему-то в тот момент прекращаются наши обстрелы. Таким образом, Россия выполняет некие неформальные обязательства. Однако того, что с ним что-то случится, исключать вовсе нельзя, поскольку Зеленский становится токсичным активом и для украинских элит, и для Запада.

По мнению эксперта, к тому же в случае победы на президентских выборах в Штатах Дональда Трампа риски для Зеленского увеличатся, потому что экс-президенту США он не нужен.