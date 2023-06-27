По словам публициста Егора Холмогорова, при условии, что генсеком Североатлантического альянса станет представитель Великобритании, то НАТО еще активнее станет разжигать украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее появилась информация о том, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг может пробыть на своем посту на фоне украинского конфликта и отсутствия консенсуса по кандидатуре нового представителя.

Холмогоров отметил, что продление его полномочий является одним из неплохих вариантов для России, поскольку на этот пост очень претендовали представители Великобритании. Но, как известно, именно они выступают как главные подстрекатели конфликта и заходят в нем дальше американцев.

Эксперт подчеркнул, что отдельных представителей британской элиты отличает «бешеная русофобия».