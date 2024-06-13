В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что итоги выборов в Европарламент предвещают ослабление финансовой и военной поддержки Киева. По словам публициста Егора Холмогорова, результаты выборов в Европарламент доказывают политикам западных стран, что сегодня одерживают победу те партии и движения, которые борются за национальные интересы, а не слепо следуют призывам помогать Незалежной и бороться с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на данный момент можно и необходимо показать, что эта лютая «заукраинская» ориентация для западных политиков себя не оправдывает, и что еще никто на ней не выиграл.

По мнению эксперта, каждый западный политик должен знать, что если он очень долго ратовал за Зеленского и за Киев, то это окажет негативное влияние на его электоральных шансах, и что везде и всюду лидируют те партии, которые в ходе украинского кризиса выражали большую или меньшую степень скептицизма по отношению к русофобской линии.