Публицист Холмогоров считает, что Мишель Обама ведет себя в политике как поп-звезда

Согласно результатам опроса западных СМИ, Мишель Обама является единственным демократом, который мог бы обойти экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. По словам публициста Егора Холмогорова, любой уважающий себя американский конспиролог скажет, что Мишель Обама – это мужчина. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что более того, выдвижение ее кандидатуры на президентские выборы равнозначно тому, что выдвинуть туда Майкла Джексона или Тейлор Свифт.

По мнению эксперта, тем не менее у Мишель Обамы отсутствуют перспективы для выдвижения, поскольку с американским политическим истеблишментом у нее весьма плохие отношения. Она их не любит и ни во что не ставит, а они ее опасаются.