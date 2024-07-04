Публицист Холмогоров считает, что Мишель Обама ведет себя в политике как поп-звезда
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Согласно результатам опроса западных СМИ, Мишель Обама является единственным демократом, который мог бы обойти экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. По словам публициста Егора Холмогорова, любой уважающий себя американский конспиролог скажет, что Мишель Обама – это мужчина. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что более того, выдвижение ее кандидатуры на президентские выборы равнозначно тому, что выдвинуть туда Майкла Джексона или Тейлор Свифт.
По мнению эксперта, тем не менее у Мишель Обамы отсутствуют перспективы для выдвижения, поскольку с американским политическим истеблишментом у нее весьма плохие отношения. Она их не любит и ни во что не ставит, а они ее опасаются.