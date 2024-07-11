По словам публициста Егора Холмогорова, фраза о «необратимом пути» Незалежной в Североатлантический альянс, содержащаяся в итоговой декларации саммита НАТО, подчеркивает несуверенность государства, у которого отсутствует выбор, данный путь приведет ее к пропасти. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Москва никогда не даст согласие на вступление Незалежной в НАТО. В этом случае прав зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который назвал подписантов декларации врагами нашей страны.

По мнению эксперта, Киев и альянс не могут быть увязаны вместе, и Москва не сможет в регулярном режиме существовать с НАТО на этих территориях, вот в этих границах, так как это означает прекращение нашего геополитического существования – все государственные центры, что называется, на расстоянии вытянутой руки от натовского удара.