Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицокоторый не раз выступал против поставок оружия Незалежной и ее членства в Североатлантическом альянсе, произошло вчера после выездного заседания правительства в городе Гандлова, он был ранен в грудь и брюшную полость. По словам публициста Егора Холмогорова, за этим покушением стоят серьезные западные структуры, это был своего рода акт устрашения несогласных с политикой Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что некая странная, малопонятная сила планирует такие преступления, как и в «Крокус Сити Холле», поскольку несоизмеримый интеллектуальный уровень планирования данного преступления и уровень на СБУ или ГУР не спишешь. В этом случае работали структуры гораздо более серьезного уровня.

По мнению публициста, это была акция устрашения против критики Запада, поскольку Фицо выступает за суверенитет Словакии, чтобы она не превратилась в очередную марионетку всей этой машины НАТО и Евросоюза, поэтому на Западе посчитали, что он занимает очень неудобную позицию.