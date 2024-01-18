Публицист Холмогоров считает, что Трамп придет к власти с настроением мстить

По словам публициста Егора Холмогорова, уголовное преследование экс-президента Штатов Дональда Трампа, которое было инициировано демократами в надежде подорвать его позиции в президентской гонке, может завершиться не только серьезным внутриполитическим конфликтом, а также и территориальным расколом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что сейчас Штаты балансируют, то есть демократы стараются придумать новые способы остановить Трампа, однако им это не удается.

По мнению, после судебных преследований против экс-лидера США, он в любом случае придет с настроением мстить всем, кому сможет.