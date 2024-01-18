Публицист Холмогоров считает, что Трамп придет к власти с настроением мстить
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По словам публициста Егора Холмогорова, уголовное преследование экс-президента Штатов Дональда Трампа, которое было инициировано демократами в надежде подорвать его позиции в президентской гонке, может завершиться не только серьезным внутриполитическим конфликтом, а также и территориальным расколом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что сейчас Штаты балансируют, то есть демократы стараются придумать новые способы остановить Трампа, однако им это не удается.
По мнению, после судебных преследований против экс-лидера США, он в любом случае придет с настроением мстить всем, кому сможет.