По словам публициста Егора Холмогорова, заявления о снятии запретов на использование Незалежной западного оружия для ударов вглубь территории нашей страны свидетельствуют о том, что западные государства стремятся к эскалации украинского конфликта и по-прежнему не готовы к переговорам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что противная сторона давно уже играет не по правилам и снова повышает ставки. Поэтому сегодня они стараются привести свои угрозы в действие. Тем не менее маловероятно, что удары по территории нашей страны всеми этими ATACMS, SCALP, Storm Shadow принципиально изменят ситуацию на поле боя. Поэтому в итоге сползание в эскалацию ни к чему не приведет, все равно победит тот, кто сильнее.

По мнению эксперта, западные страны по-прежнему не готовы к рациональным переговорам, поскольку они до сих пор верят в то, что смогут России и всему остальному миру силовым путем навязать свою гегемонию, которая уже наглядно слабеет, потому что и санкциями Россию им не задушить, и на поле боя посредством украинского пушечного мяса не разбить, и террором не запугать, и международной изоляции России даже близко нет. Именно это заставляет их совершать отчаянные действия.