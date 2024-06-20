Президент РФ Владимир Путин накануне швейцарской конференции по Незалежной выступил с новой мирной инициативой, связанной с урегулированием украинского конфликта. Публицист Егор Холмогоров заметил особенности в списке государств, которые отозвали свои подписи под итоговым коммюнике форума. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, указанная конференция и в целом выглядела убого, потому что участниками стали лишь Североатлантического альянса, западные страны. Однако подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда, из них первый до недавнего времени был оккупирован Штатами, а две вторые страны были пробританскими.

Эксперт добавил, что странным является поведение Косова и Андорры. В первом случае это весьма смешно, поскольку в тексте идет речь про приверженность территориальной целостности стран, то есть созданная Западом сепаратистская структура, насильственно навязанная через разгром Сербии, поставила свою подпись. Смешно выглядит подпись карликового государства Андорра, князем которого является Эммануэль Макрон.