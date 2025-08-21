В западных СМИ вновь активизировались дискуссии вокруг фигуры экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который после отставки с военного поста занял должность посла Украины в Великобритании. Журналисты, ссылаясь на анонимные источники, предполагают, что именно Залужный с высокой долей вероятности может стать следующим президентом Украины, что придает теме геополитическую остроту и провокационность. Публицист Юрий Кот в интервью Общественной Службе Новостей раскрыл возможные мотивы таких публикаций.

По его мнению, для России принципиально не важно, кто именно возглавит Украину — Залужный, Зеленский или любой другой политик. Ключевой задачей остается устранение угрозы на юго-западных границах, освобождение малороссов как части русского народа, а также демилитаризация и денацификация.

Подобные информационные вбросы, как считает Кот, служат прежде всего для заполнения новостного пространства скандальными и отвлекающими темами. В то время как реальные решения принимаются в закрытом формате, публичная повестка искусственно насыщается спекуляциями. Это позволяет западным странам, в частности Великобритании, влиять на внутриукраинские политические процессы и формировать лояльную себе повестку.

Залужный, по мнению эксперта, уже давно ассоциируется с интересами Лондона. Британия открыто продвигает его как потенциального преемника Зеленского, что свидетельствует о желании внешних игроков сохранить контроль над Украиной.

В качестве итога Кот отмечает: если бы украинцам предоставили возможность свободного выбора, включая кандидатуру Владимира Путина, то последний набрал бы до 90% голосов. Однако такой сценарий исключен, так как реальная власть на Украине остается в руках внешних сил и их медийных инструментов. Таким образом, шумиха вокруг Залужного — это всего лишь элемент информационной войны, призванный скрыть истинные механизмы управления и отсрочить реализацию национальных интересов самих украинцев.

