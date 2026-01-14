Новость о планах европейских держав — Франции, Великобритании и Германии — отправить войска в Гренландию для сдерживания России, Китая и собственных союзников из США прозвучала как гром среди ясного неба. Однако, по мнению публициста Армена Гаспаряна, эти громкие заявления мало что значат на фоне реального расклада сил. Европа, по сути, бессильна что-либо противопоставить американским интересам на острове, если Вашингтон действительно решит усилить там свое влияние. Об этом сообщает радио Sputnik.

Гаспарян прямо ставит вопрос: а какие, собственно, рычаги давления есть у Европы? Угроза санкций против США выглядит абсурдно и ответной бурей, которая накроет сами европейские экономики. Даже гипотетический выход отдельных стран из НАТО не станет для американского руководства, в особенности для такой фигуры, как Дональд Трамп, серьезным сдерживающим фактором. В данной логике громкие заявления европейских кабинетов — это скорее тихое бурчание себе под нос, попытка сохранить лицо в ситуации полной зависимости.

По его словам, последствия такого положения дел вполне предсказуемы. Если США решат усилить свой военный или экономический контроль над стратегически важной Гренландией, Европейскому союзу останется лишь смириться и «проглотить» этот факт. Политическая риторика останется риторикой, а реальное влияние будет определяться не декларациями, а грубой силой и существующими альянсами, где Вашингтон традиционно играет первую скрипку.

Эксперт подчеркнул, что вся эта история обнажает давнюю и неудобную истину: несмотря на всю свою экономическую мощь, Европа в вопросах глобальной безопасности и территориальных интересов остается младшим партнером, неспособным на самостоятельные решительные действия против воли старшего союзника. Гренландский вопрос превращается в четкий индикатор, показывающий, где заканчивается суверенная политика ЕС и начинается сфера влияния Вашингтона.

