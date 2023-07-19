Публицист Выдрин предложил переименовать зерновую сделку в «продовольственное милосердие России»
Фото: [©Бурджу Окутан/РИА Новости]
По словам публициста, политтехнолога Дмитрия Выдрина, действие зерновой сделки может продолжиться только под названием «продовольственное милосердие России». Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что в этом процессе было сделано все, кроме доставки по указанным адресам зерна.
По мнению эксперта, можно инициативу также обозначить словосочетаниями из известных произведений великих русских писателей.