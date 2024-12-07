«Пул первого» раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко продлилась почти девять часов, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Близкий к пресс-службе главы Республики источник раскрыл и другие подробности.

В сообщении сказано, что Владимир Путин пробыл в Белоруссии 8 часов 40 минут, большую часть времени лидеры стран проводили совместную работу и обсуждения. Три часа поработали во Дворце Независимости, остальное время — дома у Лукашенко. Встречу оценивают как продуктивную: подписали четыре постановления, три резолюции и два декрета.

На встрече Путин и Лукашенко официально подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Одной из главных тем стало размещение новейших российских ракет «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург до Минска.