Пушилин назвал болезненным возвращение «азовцев» на Украину

В эфире программы «Соловьев Live» Пушилин заявил, что этот обмен был не таким болезненным, как в прошлом году. Он подчеркнул, что Турция не может сдержать свои обещания.

«Для меня было очень болезненно, когда пришлось… их («азовцев» – ред.) нам менять. Сейчас единственное – очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены», – сказал Пушилин.

Также Пушилин отметил, что сам факт появления «азовцев» на Украине никак не повлияет на ход специальной военной операции. Он подчеркнул, что российские военные уже имеют опыт противодействия активным позициям, которые могут занять боевики.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала обсуждать с Турцией возвращение «азовцев» на Украину вопреки договоренностям. По его словам, выдача боевиков является нарушением всех соглашений.

О возвращении командиров группировки на Украину стало известно 8 июля. Все это время они находились в Стамбуле (с 2022 года) – там они оказались после штурма завода «Азовсталь» и освобождения Мариуполя.

Накануне в Стамбул приезжал президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

*признана террористической и экстремистской организацией на территории РФ