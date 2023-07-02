Пушилин: очередной мирный план Зеленского - пускание пыли в глаза западных партнеров

Штампуемые каждый месяц Киевом планы так называемого мирного урегулирования украинского кризиса ничто иное, как обычная рутинная информация, рассчитанная на западную аудиторию. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что основным условием старта мирного процесса с РФ является обязательный выход на границы 1991 года. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны исключительно по украинской «формуле мира».

«Его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер», — заявил глава Донецкой народной республики, его цитирует РИА Новости.

Пушилин также напомнил, что республики Донбасса, равно как Крым, а также Запорожская и Херсонская области, являются и всегда будут являться неотъемлемой частью России.

«Украинский президент стремится уверить партнёров, что их финансирование и поставка вооружения не вылетают в трубу. В то же время факты свидетельствуют об обратном: российская армия уничтожает и будет уничтожать склады, где хранится то самое поставленное западом оружие», - заключил Пушилин.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».