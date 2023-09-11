Пушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия ВСУ

Коллективный Запад мог бы построить водовод в Африке, но вместо этого предпочитает отправлять оружие украинским ВС. Соответствующее заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, его слова передает издание ТАСС .

Пушилин отметил, что на помощь киевскому режиму от Запада выделяются миллиарды долларов. Он считает, что эти деньги лучше бы было потратить на восстановление водоснабжения и строительство новых водоводов на африканском континенте. Пушилин также подчеркнул, что это могло бы спасти жизни многих детей Африки.

Он также добавил, что Запад прикрывается гуманитарными целями, но на деле лишь выступает подельником военных преступлений, так как отправленное им оружие по итогу наносит ущерб гражданскому населению. Пушилин подчеркнул, что подобные отговорки являются абсурдом, ведь оружие не может быть использовано в гуманитарных целях.