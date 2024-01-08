Ошибка с принадлежностью Одессы и Николаева Украине должна быть исправлена. Данные города являются русскими и их нужно освободить. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Пушилин напомнил, что Одесса была основана Екатериной в 1794 году, и этот город появился по ее велению. Он добавил, что Одесса – это русский город.

Он также напомнил, что земли, на которых сейчас стоит Николаев, были отбиты в результате русско-турецких войн. Данный город также является русским, заявил глава ДНР.

Пушилин также выразил мнение, что российский президент Владимир Путин заявил о русской принадлежности этих двух городов очень четко. По словам главы региона, данные города стали украинскими в результате ошибки советских деятелей.