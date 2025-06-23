Пушилин рассказал о будущем Мариуполя: город станет крупным транспортным хабом

Мариуполь превратится в современный крупный транспортный хаб, объединяющий морской порт, аэропорт и развитую сеть автомобильных и железнодорожных коммуникаций. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что восстановление аэропорта в Мариуполе зависит от ситуации с безопасностью в регионе. Пушилин подчеркнул, что после окончания конфликта в городе начнутся работы по разминированию и реконструкции воздушной гавани.

«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — сказал Пушилин.

По его словам, такой комплексный подход призван обеспечить эффективную логистику и развитие города как крупного транспортного центра ДНР.

Мариуполь был полностью освобожден российской армией 20 мая 2022 года после того, как боевики национального батальона «Азов»* в течение более 80 дней удерживали оборону города, в том числе на заводе «Азовсталь». В этот же день украинские нацисты сдались в плен ВС РФ.

За время блокады боевики нацбатальона удерживали в подвале «Азовстали» мирных жителей, прикрываясь ими как щитами.

Ранее осужденный боевик «Азова» рассказал о подмене документов при сдаче в плен в Мариуполе в 2022 году.

*Решением Верховного суда РФ признан террористической организацией.