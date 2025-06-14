Азовец рассказал о подмене документов при сдаче в плен в Мариуполе в 2022 году

Сотрудники ФСБ выявили и задержали боевика, связанного с украинской террористической организацией «Азов»*. В интервью ТАСС он рассказал , что пытался пройти через обмен пленными под фальшивыми документами.

Боевик, который в настоящее время отбывает наказание в России за государственную измену и участие в террористической организации, рассказал, что во время сдачи в плен российским военнослужащим в мае 2022 года в Мариуполе, всех боевиков обеспечили поддельными документами.

«Я был зачислен в подразделения морской пехоты, как будто бы я давно там служил и оказался [в Мариуполе] во время боевых действий. Мне были выданы права - водительское удостоверение украинского образца», — сказал заключенный военный.

Он добавил, что российским правоохранителям удалось быстро установить обман, в том числе с использованием дактилоскопии. Выяснилось, что осужденный является гражданином России.

Мужчина участвовал в террористической деятельности в 2022 году. Московский городской суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Следствие выяснило, что осужденный работал на российском промышленном предприятии и передавал сведения, составляющие государственную тайну, украинским спецслужбам.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о завершении третьего раунда обмены военнопленными с Украиной по итогам договоренностей в Стамбуле.

*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.