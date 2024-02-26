Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах восстановления Авдеевки, которую ранее освободили российские военные. В комментарии телеканалу «Россия 24» Пушилин отметил, что решение о дальнейшей судьбе населенного пункта будет приниматься на федеральном уровне.

«С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка — конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», — отметил Пушилин.

Он заявил, что в городе наблюдается много разрушенных зданий и помещений. По словам главы ДНР, в Авдеевке много домов, которые не подлежат восстановлению.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об отводе войск. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии этого населенного пункта под контроль.

Авдеевка расположена в 13-ти километрах от Донецка. Из этого города ВСУ регулярно обстреливали столицу ДНР артиллерией. Освобождение Авдеевки позволяет российской армии продвигаться дальше по территории ДНР, освобождая населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

Ранее мы сообщали, что первые жители освобожденной Авдеевки получили гражданство России.