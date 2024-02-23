Первые жители освобожденной Авдеевки получили гражданство России

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта гражданина России. Об этом он написал в своих соцсетях в пятницу, 23 февраля.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем», — сообщил Шевченко.

В четверг, 22 февраля, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ (МВД) Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российского гражданства. Она отметила, что оформлять документы помогают сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР.

Также Вовк сообщила, что некоторым жителям придется пройти процедуру установления личности, поскольку их документы украинского образца были повреждены или утеряны.

Наступательная операция на Авдеевку со стороны ВС РФ началась в октябре 2023 года. 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести войска ВСУ с территории города. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки.

Ранее издание The Washington Times сообщило, что украинские солдаты в панике бежали из Авдеевки. Они назвали происходящее в городе адом.