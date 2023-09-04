Пушилин рассказал о попытках ВСУ приблизиться к Артемовску

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о попытках украинских военных занять высоты в окрестностях Артемовска. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, – это Клещеевка, Андреевка, Берховка», – сказал Пушилин.

Также, отметил Пушилин, активизировалась деятельность диверсионно-разведывательные группы ВСУ. По его словам, российским военным удалось «угомонить» врага. Как отметил врио главы ДНР, разведывательные группировки были разгромлены и отступили назад.

Артемовск – крупный город, расположенный в ДНР. 20 мая 2023 населенный пункт был полностью освобожден российскими военными. Город находится в 25 км от границы с ЛНР. Он является важным транспортным узлом, от которого идут дороги и железнодорожные пути в Краматорск, Горловку, Славянск, Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили сообщил РИА Новости о том, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе.