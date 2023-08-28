Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС РФ на двух направлениях

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта, а также о позициях российских военных. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что ВС РФ значительно улучшили положение на двух направлениях.

«Ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытается где-то вернуть свои позиции, где-то занять высоты», – сказал Пушилин.

Он отметил, что бои продолжаются на южно-донецком направлении, в районе населенных пунктов Урожайное, Приютное и Старомайорское. Врио ДНР также заявил, что бои идут на стыке республики и Запорожской области. По словам Пушилина, украинские военные терпят неудачи и несут огромные потери.

Также Пушилин рассказал, что существенных изменений не произошло на марьинском направлении. Серую зону удалось расширить российским бойцам на авдеевском направлении.

По информации врио ДНР, украинская армия пыталась проводить «разведывательные операции» на рубеже населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Там они хотели занять высоты, но ВС РФ не позволили осуществить эти задачи.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ее главным целям отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Эти территории впоследствии стали частью России с Херсонской и Запорожской областями.